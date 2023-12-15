"إرنا": مقتل 11 ضابط في هجوم على مركز للشرطة جنوب شرق إيران

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

قائد الشرطة الإيرانية الجنرال أحمد رضا رادان خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد في العاصمة طهران في 18 أبريل/ نيسان 2023.

(CNN)-- قُتل 11 ضابط شرطة على الأقل، وأُصيب عدد آخر من ضباط الشرطة في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق إيران، الجمعة، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الهجوم تم تنفيذه في إقليم سيستان وبلوشستان، حسبما نقلت عن نائب الحاكم العام للإقليم، علي رضا مرهماتي.

ووصفت وكالة "إرنا" الهجوم بأنه "هجوم إرهابي"، وقالت إن عددا من المسلحين البلوش قُتلوا وأُصيبوا أيضا.

وأضافت "إرنا" في تقرير آخر، أن ما يعرف باسم تنظيم "جيش العدل" تبنى الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وأن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان وصل إلى مكان الحادث وأكدت الوكالة أن "الوضع تحت السيطرة".

وتقع مقاطعة سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وهي موطن لأقلية البلوش، التي تواجه التمييز داخل المحافظة ذات الأغلبية السنية.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" الانفصالية مسؤوليتها عن عدة هجمات في السنوات الأخيرة، مستهدفة قوات الأمن الإيرانية في الإقليم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل للأقلية العرقية البلوشية.