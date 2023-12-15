دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ الإعدام بحق مدان بقضية قتل ابنته في العاصمة، الرياض.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، ورد فيه: "أقدم محمد بن فلاح بن زايد الحابوط المطيري - سعودي الجنسية - على قتل ابنته، منى، وذلك باستدراجها وطعنها بسكين عدة طعنات ثم نحرها مما أدى إلى وفاتها".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته ، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً ، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "قد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني محمد بن فلاح بن زايد الحابوط المطيري - سعودي الجنسية - يوم الخميس 1 / 6 / 1445هـ الموافق 14 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".