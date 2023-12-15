مسؤول أمريكي: أيام زعيم "حماس" يحيى السنوار أصبحت معدودة

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي كبير، الخميس، إن "أيام زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار أصبحت معدودة"، بينما تتطلع إسرائيل إلى القضاء على أعلى قائد للحركة في غزة.

وأضاف المسؤول عقب اجتماعات في إسرائيل بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين إسرائيليين: "أعتقد أنه يمكننا القول أن أيامه أصبحت معدودة، ولا يهم المدة التي سيستغرقها ذلك".

وأشار المسؤول إلى مقتل عدد من الأمريكيين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها "حماس" على إسرائيل، وقال إن السنوار "يديه ملطخة بدماء الأمريكيين".

وقال المسؤول: "لا يهم كم من الوقت سيستغرق الأمر، لكن العدالة ستتحقق".

وأثناء وجوده في إسرائيل، عقد سوليفان اجتماعات مكثفة مع القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك مجلس الوزراء الحربي ورئيس الاستخبارات (الموساد)، استمرت لمدة ساعتين.

وتضمنت المحادثات "مناقشات مستفيضة" حول حماية المدنيين، وأطلع الإسرائيليون سوليفان على الجهود المبذولة لفصل المدنيين عن "حماس"، كما تضمنت المحادثات مناقشات تفصيلية حول الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المسؤول: "هناك عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها الآن" لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن، على الرغم من أنه لا يستطيع "تحديد ما هي المبادرة التي قد تكتسب زخما".