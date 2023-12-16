وزيرة قطرية تعلق على إعلان "الجزيرة" مقتل مصورها في "قصف إسرائيلي"

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- علقت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، الجمعة، على إعلان قناة "الجزيرة" القطرية مقتل مصورها، سامر أبو دقة، متأثرا بجراحه جراء غارة إسرائيلية على خان يونس في جنوب غزة.

وقالت الخاطر، عبر حسابها على منصة "إكس" تعليقا على خبر نشرته "الجزيرة" : "صحفي آخر يُقتل، وصوت آخر يُسكت، لكنكم لا تهتمون، أليس كذلك؟، هذا هو أكبر عدد من الصحفيين الذين يقتلون في أي نزاع مسلح في هذا الإطار الزمني القصير".

وأضافت: "عندما وقع هجوم شارلي إيبدو، احتشد زعماء العالم من أجل حرية التعبير، ولكن من الواضح أنه ليس كل الصحفيين يولدون متساوين!".

وتابعت: "عزيزي سامر، آسفة لأننا لم نتمكن من حمايتك، آسفة تركناك وحدك تواجه ترسانتهم العسكرية الوحشية، بكاميرتك فقط!! لقد خدعونا وأخبرونا أن الكلمات أقوى من البنادق، لقد فقدنا حياتك وحياة عشرات الصحفيين لندرك أن هذا مجرد كذبة!، لترقد روحك فى سلام".

يذكر أن "الجزيرة" قالت إن أبودقة بقي ينزف لمدة 5 ساعات ولم يستطع أحد من الوصول إليه بسبب الأوضاع المحيطة به.

وكذلك أعلنت القناة، في بيان لشبكة CNN، إصابة مراسلها وائل الدحدوح في غارة جوية على مدينة خان يونس.

وبثت "الجزيرة" فيديو للدحدوح وهو يتلقى العلاج في المستشفى بسبب جروح في ذراعه اليمنى وبطنه بينما كان يصرخ من الألم.

وأصدرت "الجزيرة" بيانا قالت فيه: "ندين الهجوم الإسرائيلي الذي أُصيب فيه الزميلان".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارة جوية إسرائيلية زوجة الدحدوح وابنه وحفيده، وتلقى الأخبار بينما كان على الهواء يغطى الصراع بين إسرائيل و"حماس".

وتتعرض مدينة خان يونس لقصف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي منذ انهيار الهدنة الهشة بين حركة "حماس" وإسرائيل في الأول ديسمبر/كانون الأول.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على عملياتها العسكرية في المنطقة.