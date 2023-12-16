دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت اتهامه بقتل والدته وشقيقته طعنا بالسكين وحرق جثتيهما، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي، سعودي الجنسية، على قتل والدته فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي وشقيقته أفنان، سعوديتي الجنسية، وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، ونظراً لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته، وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي، سعودي الجنسية، السبت 3/ 6/ 1445 هجرية، الموافق 16/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة المدينة المنورة"، حسبما أوردت وكالة "واس".