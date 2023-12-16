دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، السبت، أن الحضور في مراسم دفن جثمان أمير البلاد الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيقتصر على أقربائه فقط، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن "صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل ستقام في التاسعة من صباح الأحد، بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق"، طبقا للوكالة.

وقال الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان، إن "الديوان الأميري يقدر ما يحمله المواطنون والمقيمون الكرام من مشاعر الحزن والأسى في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة فقيد الوطن وأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأشار محمد عبدالله المبارك الصباح إلى أن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأفراد أسرة آل صباح، سوف يتقبلون التعازي في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان، الاثنين، من الساعة 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط، والثلاثاء، من الساعة 9 صباحا وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب"، بحسب "كونا".

وفي الوقت نفسه، قال مجلس الوزراء الكويتي، السبت، إن "دولة الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حدادا على أمير البلاد الراحل"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت بلدية الكويت، السبت، تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي الوقت نفسه، أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه "بناء على المصاب الجلل لوفاة أمير البلاد الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فإنه سيتم تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مدة 3 أيام اعتبارا من الأحد ويستأنف العمل الأربعاء المقبل"، حسبما أوردت وكالة "كونا".