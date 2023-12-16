الجيش الأمريكي يوضح كيف هدد الحوثيون 3 سفن في البحر الأحمر خلال يوم

(CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، إن الحوثيين هددوا 3 سفن في البحر الأحمر كانت ترفع العلم الليبيري.

وأضافت (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "الحوثيين هددوا سفينة كانت متجهة شمالا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر بمهاجمتها، وأمروها بالاستدارة والذهاب جنوبا، وعلى الرغم من عدم وجود سفن أمريكية في المنطقة، إلا أن القوات الأمريكية حافظت على اتصالات مباشرة مع السفينة، واستمرت في مسارها إلى الشمال".

وتابع البيان: "ضربت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون سفينة كانت متجهة جنوبا، وأرسل طاقم السفينة على الفور إشارة استغاثة يفيد بأنه يكافح حريقا سببه الهجوم، وتم إخماد الحريق منذ ذلك الحين وقرر الطاقم منذ ذلك الحين أنه لا حاجة لمزيد من المساعدة".

وعن الواقعة الثالثة، قال البيان: "أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه الممرات الملاحية الدولية في مضيق باب المندب، وأصاب أحد هذه الصواريخ سفينة وأرسال طاقمها نداء استغاثة، وأفاد بأن النيران اشتعلت في السفينة، واستجابت المدمرة الأمريكية يو إس إس ماسون لهذا النداء ومن المحتمل أن الصاروخ الآخر أخطأ أي سفن".

ولفت البيان إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، لكنه شدد على أن هذه الهجمات "تعد دليلا على الخطر الكبير الذي يتعرض له الشحن الدولي بسبب هذه التصرفات الحوثية".