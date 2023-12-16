دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، أنها أطلقت دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة بدون طيار "درون"، على ما قالت إنها "أهداف حساسة" في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحي سريع في بيان نشرته وكالة "سبأ نت" التابعة للجماعة اليمنية: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة (أم الرشراش جنوب فلسطين) المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة"، بحسب البيان، وذلك في إشارة إلى مدينة إيلات الإسرائيلية.

وأضاف العميد يحي سريع في بيانه الصادر عن القوات العسكرية الموالية للحوثيين في صنعاء، أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد (الكيان الصهيوني)، حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، حسب قوله.

وأشار العميد يحي سريع إلى أن إطلاق المسيرات على جنوب إسرائيل يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا"، حسب زعمه.

وأردف البيان: "كما تهيب القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة"، وذلك بحسب البيان الذي نشره العميد يحي سريع عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا.