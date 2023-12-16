القدس (CNN)-- قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي، السبت، إن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا، الجمعة، على يد جنود الجيش الإسرائيلي في غزة كانوا عراة الصدر، ويلوحون بعلم أبيض عندما تم إطلاق النار عليهم.

ووصف المسؤول عملية القتل بأنها "حدث مأساوي وتراجيدي" ومخالفة لقواعد الاشتباك في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول أن الرجال الثلاثة خرجوا من مبنى على بعد عشرات الأمتار من موقع جنودنا. واحد على الأقل من الجنود "شعر بالتهديد وفتح النار. قُتل اثنان على الفور، وأُصيب واحد بجروح وعاد إلى الداخل، وسمع الجنود صرخة طلبا للمساعدة باللغة العبرية، فأصدر قائد اللواء أمرا بوقف إطلاق النار، ولكن هناك موجة أخرى من إطلاق النيران".

ومات الرهينة الثالث في وقت لاحق. وليس من الواضح ما إذا كان الإطلاق الثاني للنيران هو الذي أدى إلى مقتله.

وأردف المسؤول لشبكة CNN، أن أكثر من جندي من قوات الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الرهائن.

وأوضح المسؤول: "كان هذا مخالفا لقواعد الاشتباك الخاصة بنا. سأكرر ذلك: كان هذا مخالفا لقواعد الاشتباك لدينا".

وقال المسؤول إن هناك "قتالاً عنيفاً في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن، وإن "الإرهابيين هناك يتنقلون بملابس مدنية، إنهم يرتدون أحذية رياضية وسراويل جينز، ويحاولون جرنا إلى الفخاخ".

والرهائن هم: يوتام حاييم، وسامر فؤاد الطلالقة، وألون شامريز.

وقال المسؤول إنه من المحتمل أن يكونوا قد فروا أو تركهم خاطفوهم.

وأضاف المسؤول: "على بعد مئات الأمتار من ذلك الموقع، كان هناك مبنى عليه علامات SOS، وما زلنا نبحث لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هذا المبنى والرهائن".

وأكد المسؤول أن تحقيقا يجري حاليا في مقتل الرهائن.