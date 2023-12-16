دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الديوان الملكي السعودي، السبت، بيانا نعى فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال نص البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله، رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته"، طبقا لوكالة "واس".

وأضاف البيان أن العاهل السعودي وولي عهده "أعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف، رحمه الله، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء".

وأردف البيان قائلا: "وأكد خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".