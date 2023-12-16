تلفزيون الكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في بيان بثه، السبت.

وفيما يلي نبذة سريعة عن الأمير الراحل وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:

- تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .

- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.​​