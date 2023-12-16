نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

"إذا عطست مصر ستصاب المنطقة بالسرطان".. شاهد كيف علل خبير سبب عدم السماح بدخول مزيد من سكان غزة عبر رفح

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تعليقا تكتيكيا لعملياته العسكرية في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، بحسب بيان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية"، معددا "تعليمات عاجلة" كانت كالتالي:

القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس.. يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه! جيش الدفاع سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس. التنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح. كما وسيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.

وفي الضفة الغربية، ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الجمعة، أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، عندما بدأ المكتب في الاحتفاظ بالسجلات.