"شرق أوسط أكثر سلاما".. بيان أمريكي عن ما بحثه سوليفان مع عباس

نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قال البيت الأبيض، الجمعة، في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث "الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة" خلال اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

وأضاف البيان أن سوليفان شدد على "أهمية تعزيز حماية المدنيين"، و حول رغبة إدارة جو بايدن في جعل الشرق الأوسط "أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا، والطريق إلى حل الدولتين الذي يوفر تدابير متساوية من العدالة والحرية والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وكان جيك سوليفان التقى أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل، الخميس، ورفض نتنياهو في السابق الخطط الأمريكية لغزة ما بعد الحرب.

وفي مؤتمر صحفي صباح الجمعة في تل أبيب، قال سوليفان إن إسرائيل ستنتقل إلى "مرحلة جديدة من هذه الحرب"، تركز على استهداف قيادة حركة "حماس" على وجه التحديد.