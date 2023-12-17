شرطة دبي: إصابة شخصين بعد سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ"الملا بلازا"

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة دبي، الأحد، أن الجهات المعنية في حكومة دبي تعاملت، مساء السبت، مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا، بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.

وأردفت شرطة دبي في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أنه "قد تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث".

وأوضحت أن الحادث الناجم عن التخزين غير السليم للمواد الثقيلة، أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وأوضحت شرطة دبي في منشورها قائلة إن "مختلف الجهات باشرت باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز".

وتم تحديد سبب الحادث نتيجة التحميل الزائد على حجرة تخزين المعدات.

ويقع المول، وهو أحد أقدم المولات في إمارة دبي، بالقرب من محطة مترو القيادة في منطقة النهدة 1.