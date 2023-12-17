نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

لم يستخدما أقوى الأسلحة بعد.. هل يدخل حزب الله وإسرائيل في حرب مفتوحة؟

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن جنديًا إسرائيليًا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بطائرة بدون طيار أصاب جنودًا إسرائيليين في منطقة مرجليوت بالقرب من الحدود اللبنانية، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هغاري، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن طائرتين بدون طيار انطلقتا من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض إحداهما بينما أصابت الأخرى جنودًا من الجيش الإسرائيلي".

وردًا على ذلك، قال هغاري إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال هغاري: "سنواصل ضرب أهداف حزب الله بقوة كبيرة ردًا على أي نشاط عدائي ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله على وسائل التواصل الاجتماعي أنه استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في نفس الموقع باستخدام طائرة بدون طيار، قائلا إن الهجوم كان "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".

وبحسب حصيلة شبكة CNN، فقد قُتل ستة جنود إسرائيليين على الأقل منذ أن بدأ حزب الله هجماته المتصاعدة من جنوب لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتركز هذا القتال في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، وذلك بشكل منفصل عن معارك إسرائيل مع حماس في غزة. لكن تصاعد الاشتباكات مع حزب الله خلال الحرب المستمرة أثار مخاوف من أن الجماعة شبه العسكرية اللبنانية القوية يمكن أن تشارك بنشاط في الصراع.

وحزب الله من بين العديد من الجماعات المدعومة من إيران، التي تؤثر أنشطتها في التوترات الإقليمية المتزايدة.