دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الحكومة الأردنية، السبت، صحة ما يجري تناقله عبر الشبكات الاجتماعية حول وجود "جسر بري بديل"، بعد اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر في وزراتي النقل والصناعة والتجارة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المصادر قولها "إن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدًا".

وأضافت المصادر أن "موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعادات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم".

في الساعات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل جراء أنباء عن تشغيل جسر بري لنقل البضائع من دول خليجية ويعبر الأردن وصولا إلى إسرائيل.

كانت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، قد أعلنت عزمها استهداف السفن التجارية التي على صلة بإسرائيل أو في طريقها إليها، قائلة إنها قد تصبح "هدفًا مشروعًا" إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت العديد من الشركات الملاحية وقف مرور سفن الشحن في البحر الأحمر بشكل مؤقت، على رأسها ميرسك الدنماركية وسي ام ايه الفرنسية وهاباغ الألمانية.