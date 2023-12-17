نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد ظهر، الأحد، في استقبال قادة وملوك ومسؤولي العديد من الدول، الذين توجهوا للكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الذي قدم له واجب العزاء في أمير الكويت الراحل، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية عبر منصة إكس، تويتر سابقًا.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، الأحد، إنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

Credit: alekhbariyatv

كما استقبل أمير الكويت، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقدم واجب العزاء إلى أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

Credit: kuna

وقدم ممثل رئيس الإمارات عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، واجب العزاء.

Credit: kuna

كما قدم واجب العزاء لأمير الكويت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حسبما أفادت "كونا".

وذكر "كونا" ذكرت في وقت سابق، الأحد، أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى المطار الأميري لاستقبال المعزين في وفاة أمير البلاد الراحل.

وجاء استقبال أمير الكويت للمعزيين بعد انتهاء مراسم دفن أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأحد، الذي تُوفي، السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا.