فيديو "آخر لقاء" جمع أمير الكويت الراحل ومحمد بن سلمان يثير تفاعلا

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بما وصفوه بـ"آخر لقاء بينهما" وفقا لما تداولته وسائل إعلام محلية بالمملكة.

وأبرز نشطاء تصريح ولي العهد السعودي مخاطبا أمير الكويت الراحل: "أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد عبّر عن تعازيه في رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، قائلا على حسابه الرسمي عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد.