نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل في مراسم دفن أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وحضر الشيخ مشعل مراسم دفن أخيه في مقبرة الصليبيخات، صباح الأحد، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لأخيه الشيخ تواف الذي أعلن عن وفاته في وقت سابق، السبت.أعلن ع وفاته في وقت سابق، السبت.

ويذكر أن الشيخ مشعل تولى ولاية العهد في الكويت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.