محمد بن زايد: أتمنى للشيخ مشعل الجابر التوفيق والسداد في قيادة الكويت

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، عن أمله بالتوفيق والسداد لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قيادة الكويت نحو المزيد من الإنجازات.

وقال محمد بن زايد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات".

وأضاف الرئيس الإماراتي: "سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة".

وجاء منشور الرئيس الإماراتي، بعد مراسم دفن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، وبعد أن أصبح الشيخ مشعل الأحمد الجابر أميرا للكويت، السبت.

وكان محمد بن زايد عبر عن تعازيه في وفاة أمير الكويت الراحل، وذلك في منشور عبر منصة "إكس"، قال فيه: "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك".

ومن جانبه، قال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على منصة "إكس": "أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسأل الله تعالى له التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره".

وأضاف منصور بن زايد: "حريصون على تعزيز أواصر علاقاتنا الأخوية الراسخة والعمل معاً لأجل مستقبل بلدينا وتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين".