تداول بيان مقتدى الصدر في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا لزعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، ونعيه وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال الصدر في البيان المتداول المنشور على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "ببالغ الحزب والأسى تلقينا خبر وفاة سمو أمير الكويت الشقيقة نواف الأحمد الصباح.. نعزي دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، سائلين العلي القدير أن يمن عليهم بالأمن والأمان وأن يديم مواقفها العظيمة تجاه الإسلام والعروبة وبالأخص القضية الفلسطينية وحبة السلام ونشره في المنطقة.."

وكان الكويت قد أعلنت وفاة أميرها، السبت، في حين نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ مشعل، أميرا للبلاد.

ويذكر أن الشيخ مشعل تولى ولاية العهد في الكويت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.