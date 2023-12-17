نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تصريحات لرئيس شركة الدلتا للسكر في مصر، بأن ارتفاع سعر السكر سببه استضافة البلاد لعدد كبير من اللاجئين وبخاصة بعد أزمة السودان الأخيرة، وهو ما أثار تفاعلا.

ونشرت وسائل إعلام مصرية وعربية تصريحات لرئيس شركة الدلتا للسكر في مصر، أحمد أبو اليزيد يقول فيها إن "استضافة مصر لعدد من اللاجئين بعد أزمة السودان الأخيرة، أدى لزيادة الضغط على السكر وارتفاع أسعاره".

وقال ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، ردا على التصريحات، إن "السعر العالمي هو الذي ارتفع نتيجة تغيرات مناخية".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "أما اللاجئين فلا ذنب لهم، ومرحبا بهم في مصر أم الدنيا التي تفتح ذراعيها للجميع".

وكان رئيس شركة الدلتا للسكر أدلى بتصريحات في مداخلة تليفزيونية، مساء الخميس، لبرنامج "يحدث في مصر" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حول أزمة السكر، وقرار الحكومة الأخير بوقف تصديره لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار التي ارتفعت بشدة خلال الأيام الأخيرة، وبعد وصول سعر الكيلوغرام في السوق السوداء 50 جنيها (حوالي 1.62 دولار أمريكي).

كما ذكر أبو اليزيد خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، الخميس، أن السكر يدخل في الكثير من الصناعات المختلفة، وأن أزمة السودان أثرت سلبا على إنتاج السكر بكميات تغطي حاجة السوق محليا.

وأثار تعليق ساويرس تفاعلا بين نشطاء ومغردين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: