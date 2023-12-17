حمد بن جاسم يصف أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح بتدوينة

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نعى رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي أعلن عن وفاته، السبت، واصفا إياه بـ"الأمير الزاهد".

جاء ذلك في تدوينة لحمد بن جاسم قال فيها: "رحم الله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأمير الزاهد الإنسان الذي كان همه الأول وغايته الأسمى نيل رضا الله وخدمة الناس بكل ما يستطيع. وإنا لنسأله عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع قائلا: "ندعو الله العلي القدير أن يعين الشيخ مشعل الأحمد الصباح في خدمة بلاده وشعبه وتولي المسؤولية التي هو أهل لها بكل تأكيد وأن يوفقه ويسدد خطاه.. كما نتقدم بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق والعائلة الحاكمة بهذا المصاب سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت الشقيقة وأهلها على الدوام".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد.