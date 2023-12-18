نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن بعض محطات الوقود في معظم مناطق البلاد تواجه خللا في إمدادات البنزين، بعد تعرضها لهجوم سيبراني، حسبما نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني.

وقال نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري، في تصريحات، الاثنين، إنه "بسبب وقوع هجوم سيبراني على نظام تزويد الوقود، فقد حصل خلل في المحطات"، طبقا لما أوردت وكالة "فارس".

وأضاف سالاري: "ستعود جميع محطات الوقود تدريجياً إلى عملها الطبيعي حتى نهاية اليوم"، حسب الوكالة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أنه قد "لوحظ حدوث الخلل في معظم مدن البلاد".

وأردفت الوكالة في منشورها قائلة: "ومن أجل حل هذه المشكلة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وزارة النفط".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم رابطة أصحاب محطات الوقود في إيران، رضا نواز، إن تعطل الخدمات في محطات الوقود ناجم عن عطل فني، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء.

وأوضح نواز أن "هناك عطلا في عرض البنزين والديزل في بعض محطات طهران وباقي المحافظات الأخرى، وأن جميع المختصين يعملون على إصلاح الخلل، ويحاولون حل هذه المشكلة خلال الساعات المقبلة".

وتابع: "لا يوجد نقص في البنزين والديزل، كما أن رفع الأسعار ليس على جدول الأعمال، وهذا الخلل ناجم عن عطل فني"، بحسب "تسنيم".