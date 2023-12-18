دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجة أخيه وابنتها دهسا بالسيارة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم نايف بن دخيل بن عمور الحربي، سعودي الجنسية، على قتل زوجة أخيه، حمدة بنت أحمد بن محمد الحربي وابنتها، جود بنت حسين بن دخيل الحربي (تبلغ من العمر 4 سنوات)، والشروع في قتل ابنتها الأخرى (تبلغ من العمر عام واحد)، سعوديات الجنسية، وذلك بدهسهن بسيارته"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولشناعة جرمه وبشاعة وسيلة القتل، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه".

وأردفت الوزارة قائلة إنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني، نايف بن دخيل بن عمور الحربي، سعودي الجنسية، الاثنين 5/ 6/ 1445 هجرية، الموافق 18/ 12/ 2023 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، حسب الوكالة.