دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين، أي ما يساوي 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن نسبة التصويت في الانتخابات "هي الأعلى في تاريخ مصر"، موضحًا انها بلغت 66.8% بإجمالي أصوات يزيد عن 44 مليون صوت.

وأضاف بدوي أن ولاية السيسي "تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية"، ما يعني منتصف عام 2024، الموعد الأساسي لإجراء الانتخابات، قبل تقديم موعدها لتجرى في ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن المرشح حازم عمر، حصل على مليون و986 ألف و352 صوتًا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

فيما حصل المرشح فريد زهران على مليون و767ألف و952 صوتًا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح عن حزب الوفد عبدالسند يمامة على 822 ألف صوت.