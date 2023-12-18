نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن غالبية محطات الوقود الإيرانية أصيبت بالشلل بسبب هجوم إلكتروني، الاثنين.

وفقًا لوكالة تسنيم الإخبارية الحكومية، عادت الآن 60٪ من المحطات في جميع أنحاء البلاد إلى الإنترنت، ومن المفترض أن تكون جميعها جاهزة للعمل بحلول نهاية اليوم.

لكن "نظام الوقود الذكي" سيستغرق بضعة أيام ليعود إلى العمل، بحسب تسنيم.

وقال أوجي للصحفيين: "في حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم، أبلغت محطات إمداد الوقود أن بعض المحطات تعرضت لهجوم إلكتروني وتم إيقاف عملية التزود بالوقود".

وأعلنت مجموعة تدعى "العصفور المفترس" مسؤوليتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وجاء في بيانهم: "لقد نفذنا هجومًا إلكترونيًا آخر اليوم، مما أدى إلى تدمير غالبية مضخات الغاز في جميع أنحاء إيران". وأضافت أن "هذا الهجوم الإلكتروني يأتي ردًا على عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة".

وقالت المجموعة مخاطبة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "اللعب بالنار له ثمن".

وتابعت: "لقد حذرناكم قبل شهر من أننا عدنا وأننا سندفع ثمن استفزازاتكم. هذه مجرد لمحة عما لدينا في جعبتنا".

وفي عام 2022، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم على مصنع للصلب الإيراني.