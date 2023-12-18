نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء "عدوان إسرائيلي" على مناطق عدة في ريف دمشق، مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، إنه في "حوالي الساعة 22.05 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

لم يصدر الجانب الإسرائيلي تعليقًا حول ذلك.

تصاعدت وتيرة الضربات المنسوبة لإسرائيل على سوريا، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. سبق أن أعلنت السلطات السورية خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء "غارات إسرائيلية" في أكتوبر/ تشرين الأول.