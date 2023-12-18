تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

(CNN)-- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، أنه سيعقد اجتماعًا افتراضيًا مع وزراء دفاع آخرين في الشرق الأوسط، لبحث هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أوستن، بمؤتمر صحفي في إسرائيل: "فيما يتعلق بالحوثيين، فإن هذه الهجمات متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي. لذا فإننا نتخذ إجراءات لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد. وأود أن أذكركم أن هذه ليست مجرد قضية أمريكية، إنها مشكلة دولية، وتستحق ردًا دوليًا".

وتستهدف قوات الحوثيين في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر، بدعوى أن هجماتها تأتي انتقامًا للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

وأفادت شبكة CNN أن الولايات المتحدة تدرس تعزيز حماية السفن التجارية حول طريق الشحن الحيوي، وفقًا لمسؤولين عسكريين، مع أعضاء القوات البحرية المشتركة - وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات مكلفة بحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وتعكس مناقشات مجموعة عمل الأمن البحري القلق المتزايد في المنطقة بشأن تدخل الحوثيين في البحر الأحمر الذي تمر عبره ملايين من براميل النفط يوميًا. وقال المسؤولون الأمريكيون علنًا إن المناقشات تركزت على إمكانية مرافقة السفن العاملة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن - القناة الضيقة التي تفصل بين اليمن والقرن الإفريقي.