(CNN) -- قال مسؤول عسكري أمريكي إن المدمرة الأمريكية "يو. إس. إس. كارني" استجابت، صباح الاثنين، بتوقيت اليمن، لنداء استغاثة من سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم "بمقذوفات متعددة" في جنوب البحر الأحمر.

وقال المسؤول إن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت صنعاء.

ولم تتوفر على الفور مزيد من المعلومات بشأن نوع المقذوفات التي تم إطلاقها، ومن أين تم إطلاقها، رغم أن الهجوم يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات الأخرى التي شنتها قوات الحوثي في ​​الأيام الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر.

ويأتي الهجوم أيضا في الوقت الذي يسافر فيه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إلى المنطقة، إذ وصل أوستن إلى تل أبيب، الاثنين، للاجتماع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.