دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالفوز بالانتخابات الرئاسية في البلاد وتمنى له التوفيق في قيادة "المسيرة المصرية".

وكتب موسى عبر "إكس"، تويتر سابقا: "أود أن أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي متمنيا له التوفيق في قيادة المسيرة المصرية في السنوات القادمة نحو الأمان والتقدم وتحقيق التغيير إلي الأفضل الذي يتطلع المصريون إليه ليشكل صفحة جديدة حقا في تاريخهم الطويل"، حسب قوله.

وفاز السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين، أي ما يساوي 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا.

وحصل المرشح حازم عمر، على مليون و986 ألف و352 صوتًا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح فريد زهران على مليون و767 ألف و952 صوتًا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح عن حزب الوفد عبدالسند يمامة على حوالي 822 ألف صوت.