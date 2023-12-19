نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- نشرت البطريركية اللاتينية في القدس صور الأضرار التي لحقت بمجمع كنيسة في غزة، حيث يُزعم أن امرأتين قُتلتا برصاص قناص من الجيش الإسرائيلي، ودعت إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية مع "حماس".

وفي منشور على فيسبوك الاثنين، نشرت البطريركية صورًا للنيران والدخان والسقف المتضرر في كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، حيث يحتمي مئات الأشخاص من القصف الإسرائيلي.

وقالت البطريركية اللاتينية في المنشور: "بناء على ما نشرناه سابقاً بتاريخ 16 كانون الأول 2023 بخصوص استشهاد واصابة مجموعة من المواطنين في حرم دير اللاتين – غزة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني، نعرض عليكم بعضاً من الصور التي حصلنا عليها. لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع العقيم. - تصوير المؤمنون في الدير".

وكشفت البطريركية لـCNN أن الصور أظهرت الأضرار التي لحقت بدير راهبات الأم تريزا، والذي يضم أيضًا 54 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أظهرت صورة أخرى نافذة متضررة.

وحظيت معاناة أولئك الذين لجأوا إلى الكنيسة باهتمام دولي متزايد بعد أن اتهمت البطريركية قناصًا عسكريًا إسرائيليًا بقتل أم وابنتها هناك السبت.

ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن حدث مقتل الأم وابنتها، وهو الحدث الذي أدانه البابا فرنسيس ومشرعون بريطانيون.

من جانبها، قالت ليلى موران، وهي عضو في البرلمان البريطاني علق أفراد عائلتها في الكنيسة، لـCNN إن الوضع أصبح "أكثر من يائس" بالنسبة لأولئك الذين يحتمون هناك.