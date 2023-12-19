نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد السفير الإيراني لدى السعودية، علي عنايتي أن الحجاج الإيرانيين يحظون باهتمام بالغ في المملكة مشيرا إلى أن إطلاق لقب "خادم الحرمين الشريفين" على العاهل السعودي يُشير إلى أهمية خدمة الحجاج في المملكة.

وقال عنايتي في حوار مصور نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "المملكة العربية السعودية اختارت لقب أو عنوان خادم الحرمين الشريفين لمن يرأسها وهذا يدل على أن خدمة ضيوف الرحمن هي الأولوية الأولى لخادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية".

وتابع السفير الإيراني قائلا: "ورأينا ما رأينا من التوسع في المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الحرام وهذه هي حقيقة خدمة ضيوف الرحمن".

وأضاف عنايتي قائلا: "أؤكد أن الحجيج الإيرانيين عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب في زيارات العمرة هم يحظون بكل الاهتمام من المملكة العربية السعودية ونحن نشكر هذه الخدمة وهذا بلد الإسلام والمسلمين".