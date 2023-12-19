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باجتماع مع 32 دولة.. وزير الدفاع الأمريكي يُعلق على هجمات الحوثيين على السفن

الشرق الأوسط
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باجتماع مع 32 دولة.. وزير الدفاع الأمريكي يُعلق على هجمات الحوثيين على السفن
Credit: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

(CNN) – أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي يزور المنطقة، عن إدانته للهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

وقال أوستن خلال اجتماع وزاري افتراضي حول الأمن البحري، مع ممثلي 32 دولة أخرى: "إن هذه الهجمات الحوثية المتهورة تمثل مشكلة دولية خطيرة.. وتتطلب ردا دوليا حازما".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "هذه الهجمات تهدد حرية التجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر، يجب أن تتوقف".

ودعا أوستن الدول المشاركة إلى إدانة أعمال الحوثيين علنا والانضمام إلى الدوريات التي يتم تسييرها دوليا "لضمان حرية الملاحة لجميع الدول".

وأدلى أوستن بهذه التصريحات خلال زيارة رسمية للعاصمة البحرينية، المنامة، حيث سيزور القوات الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية.

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