إسرائيل تعلق على فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت سفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون، الثلاثاء، عن تهنئتها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

ووفقا لما نشرته السفارة الإسرائيلية بمصر عبر فيسبوك، قالت أورون: "نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، ونحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت، الاثنين، فوز عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

وحصل السيسي على 39.7 مليون صوت، وهو أعلى عدد أصوات حصل عليه في الانتخابات الرئاسية مقارنة بـ23.8 مليون صوت في الولاية الأولى عام 2014، و21.8 مليون صوت في الولاية الثانية عام 2018، غير أن نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي من إجمالي عدد الحضور تراجعت إلى 89.6% من حوالي 97% في الولايتين الماضيتين.

يذكر أن السيسي قال، في كلمة عقب إعلان نتيجة الانتخابات، وفقا لما نشرته الرئاسة المصرية عبر فيسبوك، إن "الدولة تواجه حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتى فى مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتى تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام".

وأضاف: "اصطفاف المصريين كأنه كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، فى مشهد حضارى راق تضافرت فيه جهود الدولة- حكومة وشعبا- ليخرج بهذا المظهر المشرف، والذى لم يشهد أية تجاوزات أو خروقات أمنية، على الرغم من هذه الحشود وهؤلاء هم المصريون، الذين يحدوهم الأمل فى بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر".

وسبق أن حذر عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متكررة من أي خطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء في مصر، والتداعيات المحتملة لتلك الخطوة على السلام بين بلاده وإسرائيل.