كاميرا CNN بالعربية ترافق طائرة المساعدات الأردنية 22 إلى مطار العريش

عمّان، الأردن (CNN) -- على مدار نحو 3 ساعات رافقت كاميرا CNN بالعربية، صباح الأربعاء، طائرة أردنية جديدة محمّلة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن أسطول طائرات دأبت الحكومة على إرسالها إلى قطاع غزة عبر القوات المسلحة والهيئة الخيرية الهاشمية ووزارة الخارجية، لتكون هذه الحمولة المخصصة للأطفال والنساء والمواد الغذائية الـ22 من نوعها، منذ بدء الحرب على القطاع.



وحطّت الطائرة في مطار العريش محملة بنحو 13.5 طن من الألبسة والطرود الصحية النسائية والأغطية والمعاطف الشتوية، إضافة إلى الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة.



وأشرف على تجهيز الشحنة قبل إقلاعها من العاصمة عمّان، مستشار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأمير راشد بن الحسن، الذي يشغل أيضًا موقع رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية، بحضور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي يزور المملكة.



وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، إنها الطائرة رقم 22 "من المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة"، لتضاف إلى حمولة 5 طائرات عسكرية نفذت عمليات إنزال جوية حتى صباح الأربعاء، لتعزيز مسلتزمات المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.



وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في وقت لاحق الأربعاء، عن تنفيذ عملية إنزال جوي سادسة، خصصت لتعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص في جنوب قطاع غزة.



في هذه الأثناء، بيّن الشبلي في تصريحات لـ CNN بالعربية من مطار ماركا في عمّان، أن الطائرة ستهبط في مطار العريش ومن ثم سيتم إيصال حمولتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موضحًا أنها تضم مساعدات إغاثية ومسلتزمات خاصة بفصل الشتاء، ومسلتزمات أطفال ونساء وألبسة "شتوية"، "نظرًا لصعوبة الظروف في قطاع غزة تحديدا مع فصل الشتاء".



وأكد الشبلي في حديثه على أن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة "سيتواصل في الأيام القادمة وبشتى الوسائل الممكنة".



وحسب بيان للهيئة الخيرية الهاشمية، فإن عدد الشحنات البرية التي سيّرتها الهيئة منذ بداية الحرب إلى الآن، وصل إلى نحو 89 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للقطاع.