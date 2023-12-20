نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قال مصدران، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار بشأن تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان من المقرر إجراء التصويت، الاثنين، ولكن تم تأجيله حتى مساء الثلاثاء لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وعمل الدبلوماسيون بشكل مكثف خلف أبواب مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على قرار صاغته الإمارات بشأن الدعوة "لوقف الأعمال العدائية في غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

ويشير تأخير التصويت إلى الأربعاء إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن الصيغة التي يمكن أن تحصل على موافقة الولايات المتحدة، أو على الأقل امتناعها عن التصويت، مما سيسمح بتمرير مشروع القرار.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الثلاثاء: "مازلنا نعمل على صياغة القرار، ومن المهم بالنسبة لنا أن يفهم بقية العالم ما هو على المحك هنا وما فعلته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وكيف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد تلك التهديدات".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وإذا سمحت الولايات المتحدة في نهاية المطاف بتمريرمشروع القرار، فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لإسرائيل، بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.