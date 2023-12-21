مصر.. فيديو لرجلين مع طفلتين في مصعد يشعل ضجة والداخلية توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخول رجلين إلى مصعد بداخله طفلتين وتكميمهما بعملية أثارت تفاعلا واسعا.

من جهتها نشرت وزارة الداخلية المصرية صورا من مقطع الفيديو المتداول في تدوينة على صفحتها بفيسبوك قائلة في بيان: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.. وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك".

وتابعت الداخلية المصرية: "بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية ".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين ’أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثاني سائق السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة‘ وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".