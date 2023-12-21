(CNN) -- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أمام حركة "حماس" خياران "إما الاستسلام أو الموت" مشيرا إلى أن الحرب لن تتوقف قبل القضاء على الحركة والتأكد من أن غزة لن تكون "حماسستان أو فتحستان"، على حد قوله.

ونقل الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عفير جندلمان، تصريحات نتنياهو التي قال فيها: "سنقاتل حتى تحقيق النصر. لن نوقف الحرب، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها – استكمال القضاء على حماس والإفراج عن جميع مختطفينا".

وأضاف نتنياهو: "الخيار الذي أعرضه على حماس بسيط للغاية: إما الاستسلام أو الموت. ليس ولن يكون لها أي خيار آخر"، وفقا لجندلمان.

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "وبعد أن نقضي على حماس, سأعمل بكل طاقتي من أجل ضمان بأن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل... لن تكون حماسستان ولا فتحسان"، حسب جندلمان.

وكانت "حماس" أعلنت، الخميس، أنها لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل رهائن مقابل فلسطينيين في سجون إسرائيل، إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة.