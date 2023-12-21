بسكين ومقص.. السعودية تنفذ الإعدام بحق وافد أدين بقتل 3 منهم امرأتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد بعد إدانته بقتل وافد آخر وامرأتين وافدتين بالإضافة على الشروع في قتل شخص رابع.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم أبو الكلام أشرف علي - بنغلاديشي الجنسية - على قتل كل من محمد أبو القاسم رستم علي - بنغلاديشي الجنسية - وخديجة منير وكارتيني - إندونيسيتي الجنسية - وذلك بطعنهم بسكين ومقص مما أدى إلى وفاتهم، والشروع في قتل شخص آخر، وسلب نقودهم ومصاغهم بدافع الانتقام".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولشناعة فعله من قتل عدد من الأنفس المعصومة وسلب أموالهم، ولمحاولته إخفاء جريمته مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / أبو الكلام أشرف علي - بنجلاديشي الجنسية - يوم الأربعاء 7 / 6 / 1445هـ الموافق 20 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الأمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".