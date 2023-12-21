نشر الخميس ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس أن لديها مخاوف بشأن مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت واشنطن إن اقتراح إنشاء آلية مراقبة من قبل الأمم المتحدة للمساعدات التي تدخل قطاع غزة يمكن أن يبطئ تسليم المساعدات الحيوية.

وقال المتحدث باسم بعثة أمريكا للأمم المتحدة، نات إيفانز: " إن الهدف من هذا القرار هو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة والمساعدة في توسيع نطاقها، ولا يمكننا أن نغفل عن هذا الهدف".

وأردف إيفانز: "لا تزال هناك مخاوف خطيرة وواسعة النطاق من أن هذا القرار كما تم صياغته قد يؤدي إلى إبطاء تسليم المساعدات الإنسانية من خلال توجيه الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مراقبة غير قابلة للتنفيذ. يجب أن نضمن أن أي قرار يساعد ولا يضر بالوضع على الأرض".

وجاء هذا البيان بعد أن أجّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على القرار ثلاث مرات بسبب المفاوضات الجارية. ولم يتم الإعلان بعد عن موعد التصويت المحتمل على القرار اليوم.

وقال مصدر دبلوماسي سابقًا لـ CNN إن القضايا الرئيسية في المسودة التي لا تزال قيد التفاوض هي "إنهاء الأعمال العدائية" ودعوة الأمم المتحدة إلى "إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مع الأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين بعد ظهر الأربعاء: "نحن نتفاوض الآن في الأمم المتحدة على ملامح القرار... القرار الذي قد نكون قادرين على الموافقة عليه".