نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، بعد اجتماعه مع كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، إن أهداف العملية الإسرائيلية في شمال غزة تكتمل "تدريجيا".

وأضاف غالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه أن "العملية تستكمل تدريجيا الأهداف التي حددناها، وعلى رأسها تفكيك كتائب حماس، وحرمان حماس من قدراتها السرية".

وأوضح غالانت في رسالته أنه التقى رئيس الأركان الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، وأفراد من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، واللواء نيتسان ألون المسؤول عن قضية الرهائن، إلى جانب كبار أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأشار غالانت أيضا إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس وجنوب غزة، موضحا خطط الجيش الإسرائيلي "للعمل في أماكن أخرى" في غزة "في المستقبل".

وكرر وزير الدفاع وعد إسرائيل بالقضاء على زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، مؤكدا: "سيواجه أيضا فوهات بنادقنا قريبا".

كما أكد غالانت، في ملاحظاته الختامية، أن العملية الإسرائيلية في غزة "ستكون طويلة الأمد"، وقال إنها تتطلب "الصبر".