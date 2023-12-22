دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، أنها تتابع حالة مواطن وزوجته أصيبا في إطلاق نار بالعاصمة التشيكية، براغ، الخميس.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الخارجية الإماراتية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "تتابع وزارة الخارجية الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته الذين أصيبوا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".

وكانت السلطات التشيكية قد أعلنت مقال 14 شخصا وإصابة 25 آخرين في إطلاق نار في جامعة تشارلز، الخميس، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التشيكية لشبكة CNN، الجمعة إنه كان هناك ثلاثة أجانب من بين الـ25 شخصا المصابين.

وأضاف المتحدث أن جميع المتوفين الذين تم التعرف عليهم حتى الآن هم مواطنون تشيكيون. وبحسب الشرطة التشيكية، فقد تم التعرف على 11 من أصل 14 شخصًا قتلوا في إطلاق النار.