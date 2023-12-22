دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام "القتل حدا" بحق وافدين أدينا بجريمة قتل كاشفة تفاصيل في جريمتهما.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، قالت فيه: "أقدم كل مد سيرازول مدجلاال بيفاري ومفضل موجون علي ـ بنجلاديشيي الجنسية ـ على قتل محمد ارزوخان ـ هندي الجنسية ـ وذلك باستدراجهما له في السيارة إلى أرض فضاء والاعتداء عليه بخنقه بقطعة قماش من الخلف في غفلته، ورش مبيد حشري بداخل فمه، مما أدى إلى وفاته، واخفائهما الجثة بدفنها، وذلك بسبب خلافات مالية، وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين المحظورة".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، ولأن ما أقدما عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلتهما؛ فقد تم الحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.."

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين مد سيرازول مدجلاال بيفاري ومفضل موجون علي، يوم الخميس 8 / 6 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".