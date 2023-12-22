نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى "وقف إنساني عاجل وممتد، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وكان ممثل الاتحاد الروسي قد طرح تعديلا على مشروع القرار في مجلس الأمن قبل التصويت مباشرة يركز على "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، ولكن تم رفضه.

وأعضاء المجلس الحاليون هم: الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.

وصوتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.

وقد تم تأجيل التصويت خلال الأيام القليلة الماضية 4 مرات، حيث قام المجلس بإعادة صياغة لغة نص المسودة.