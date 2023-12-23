نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار هجوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، على جماعة الإخوان المسلمين، ووصفه لهم بأنهم "أغبى المخلوقات"، تفاعلا عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ثبت تاريخيا أن الاخوان المسلمين أغبى المخلوقات".

وأثار تعليق ضاحي خلفان تفاعلا عبر منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان خلفان، وجه في أوقات سابقة انتقادات قوية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من الدول العربية، وأكد أن مصر ماضية في طريقها مهما تعالت أبواق الإخوان الإعلامية الناطقة كذبًا وزورًا، قائلا عبر المنصة ذاتها: "تبا لمن لا يعرف تاريخ مصر.. هزمت المغول فكيف لا تهزم البغول.!!!".

كما كان الفريق ضاحي خلفان، هاجم تنظيم الاخوان المسلمين ووصفه بأنه "تنظيم كذاب"، وأن "الذين قدموا منهم للعمل في دول الخليج قبل عقود مضت زورا شهاداتهم".