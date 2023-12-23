حافلات متوقفة بعد نقل الحجاج قرب جبل عرفات، المعروف أيضا باسم جبل الرحمة، خلال موسم الحج في 31 أغسطس/آب عام 2017.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تفعيل مبادرات لتعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، ومن ضمنها، الإسكوتر والدراجات الهوائية، داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان، السبت، أن "المركز العام للنقل التابعة للهيئة، عقد سلسلة اجتماعات تحفيزيّة لتوضيح أهم الخطوط العريضة، للبدء في المبادرة، مع شركاء من الجهات ذات العلاقة في مكة والمشاعر المقدسة، وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة (كدانة) للتنمية والتطوير".

وأوضح المركز العام للنقل أن "انطلاق المبادرة سيكون في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى، على أن تتم توعية المجتمع بكيفية استخدام تلك الوسائل بشكل آمن"، طبقا للوكالة السعودية.

وأوضح البيان أن "جامعة أم القرى وفرت ٣٠ سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفرت ٧٠ سكوترا كهربائيًا لأكثر من ١١٠٠ مشترك في المبادرة، لتُسهم في تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها"، حسبما أوردت وكالة "واس".