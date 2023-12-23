لبنان: وفاة 4 أطفال سوريين بعد انهيار سقف غرفتهم بسبب الأمطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الدفاع المدني اللبناني، السبت، انتشاله لجثث 4 أطفال سوريين توفوا بانهيار سقف غرفتهم نتيجة الأمطار الغزيرة.

ونشر الدفاع المدني اللبناني، صورتين من الموقع بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "تمكن عناصر الدفاع المدني في هذه الاثناء من انتشال الجثة الأخيرة من جثث الأطفال السوريين 4 الذين قضوا جراء انهيار سقف الغرفة التي كانوا بداخلها في حميص/ مزيارة.. وقد تمكن الوالدين والابن البكر من الخروج أحياء من داخلها".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في بيان أن "الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس، تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص/ مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة. وخلف هذا الانهيار سقوط 4 ضحايا أطفال سوريين".

وتابعت: "عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض. ويعمل العناصر على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".