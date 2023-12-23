دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي أُدين بقتل ابنتيه الطفلتين، في منطقة الرياض، كما أعلنت تنفيذ حكم القتل بحق مواطنين اثنين آخرين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل ابنتيه الطفلتين، راما ولانا، سعوديتي الجنسية، بإغراقهما في حوض غسالة كهربائية، مما أدى إلى وفاتهما".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، ونظراً لبشاعة جرمه، وخطورة فعله، وانعدام الرحمة والشفقة لا سيما تجاه ابنتيه الصغيرتين، مما يدل على تأصل الشر في نفسه، ولتأثير الجريمة على المجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وتم تنفيذ الحكم، السبت في منطقة الرياض"، حسبما أوردت "واس".

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان آخر، تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، طبقا لوكالة "واس".

وقالت الداخلية السعودية: "أقدم سلطان بن ملهي بن حسن العرجاني العجمي، سعودي الجنسية، على إطلاق النار على شخص بغرض قتله وسلب مركبته وإلحاق التلفيات بها، وارتكابه جرائم الشروع بالقتل لعدد من الأشخاص وإصابتهم بعدة إصابات واعتدائه على آخرين بالضرب والسلب، وسرقة مركبات وإتلاف ممتلكات الغير".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة، ولكثرة الجرائم التي اقترفها وشناعتها، فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة، وتم تنفيذ حكم القتل بحقه، السبت، في منطقة الرياض"، طبقا لوكالة "واس".

وفي بيان ثالث، ذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه تم "تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق سجاد بن جعفر بن أحمد البوري، سعودي الجنسية، في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه في المحكمة، بقتل محمد بن عبدالله بن علي آل حمود، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، بحسب الوكالة السعودية.