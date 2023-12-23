نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، لشبكة CNN، إن معلومات الاستخبارات الأمريكية التي رفعت عنها السرية مؤخرا تشير إلى أن إيران "متورطة في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".

كانت CNN أفادت سابقا بأن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا أكثر من 100 هجوم ضد حوالي 12 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأضافت واتسون أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن "الدعم الإيراني طوال أزمة غزة مكن الحوثيين من شن هجمات ضد إسرائيل وأهداف بحرية، على الرغم من أن إيران كثيرا ما أرجعت سلطة اتخاذ القرار العملياتي للحوثيين".

وتابعت: "إيران لديها خيار تقديم هذا الدعم أو حجبه، والذي بدونه سيكافح الحوثيون لتتبع وضرب السفن التجارية التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل فعال".

وذكرت أن المعلومات الاستخباراتية تشير أيضا إلى أن الإيرانيين قدموا أنظمة مراقبة للحوثيين، وأضافت أن "المعلومات التي قدمتها إيران كانت حاسمة في تمكين الحوثيين من استهداف السفن البحرية منذ أن بدأت الجماعة هجماتها في نوفمبر/ تشرين الثاني".

وقالت إن الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استخدمها الحوثيون في الهجمات قدمتها إيران أيضا، كجزء من تسليحها للجماعة المتمردة منذ عام 2015.

كان مسؤول عسكري أمريكي كبير قال، الثلاثاء، إن الإيرانيين "يعملون في البحر الأحمر"، عندما سئل عما إذا كانت إيران تساعد الحوثيين في اختيار الأهداف، حسبما ذكرت CNN لكن ذلك المسؤول قال إن هجمات الحوثيين "كانت عشوائية على نطاق واسع".

وفي المقابل، قال الحوثيون إنهم لن يتراجعوا إلا عندما تسمح إسرائيل بدخول الغذاء والدواء إلى غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت هذا الأسبوع عملية "حارس الازدهار"، وهي تحالف بحري يهدف إلى تعزيز الأمن في جنوب البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن أكثر من 20 دولة وقعت على المبادرة حتى الآن.